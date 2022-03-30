День народження світового хіта

Харківські фанати розбавили гасла "Слава Україні" – "Героям Слава" іншим легендарним скандуванням "Путін – ху*ло". Ультрас вперше виконав цей хід на мирному марші, який тривав до домашньої арени ОСК "Металіст", повідомляє 24 канал.

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Сталось це перед матчем проти донецького Шахтаря. Слід додати, що до маршу доєднались й уболівальники "гірників".

Пригадаємо, що та зустріч УПЛ закінчилась перемогою Шахтаря з рахунком 2:4.

Харків'яни стали авторами хіта, який розлетівся по усій планеті. Кричалку у сторону кремлівського очільника неодноразово можна почути на футбольних матчах інших країн.

Лише нещодавно її виконували українські фанати на футзальному Євро-2022 у матчі Україна – Росія. У країні-агресора під час поєдинку після відомої кричалки українців про Путіна увімкнули інтершум на телебаченні.

Перше виконання хіта "Путін – ху*ло": дивіться відео