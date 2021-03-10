Чарівна ліва від Лео: рівно 14 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону – відео

Джерело:24 канал
Найкращий футболіст планети Ліонель Мессі вже протягом багатьох років не сходить із футбольної вершини. У далекому 2007 році аргентинець вперше відзначився хет-триком у футболці Барселони.
Ця точка відліку в успішній кар'єрі Ліонеля Мессі була 10 березня 2007 року. Саме у цей день Барселона зіграла проти Реала у так званому "Ель-Класіко".
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Той матч Лео запам'ятає назавжди. Аргентинський форвард у свої 19 років оформив перший хет-трик у футболці каталонців. Спершу він двічі зрівнював рахунок на 11-й та 28-й хвилинах. А вже у доданий арбітром час вирвав для каталонського клубу нічию 3:3. Всі голи були забиті магічною лівою ногою аргентинця.
Відео першого хет-трику Мессі