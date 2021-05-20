Рівер Плейт зіграв матч Кубка Лібертадорес з польовим гравцем у воротах і переміг: відео

Аргентинський Рівер Плейт зіштовхнувся з кадровою проблемою перед матчем Кубка Лібертадорес. Одразу 20 гравців не змогли зіграти в матчі. Серед них і всі заявлені на турнір воротарі. Тож місце в воротах зайняв польовий гравець.

На матч групового етапу Кубка Лібертадорес Рівер Плейт зумів зібрати лише 11 гравців. Протистояв команді колумбійський Санта-Фе.

Нагадаємо У Колумбії команда змогла виставити на матч чемпіонату лише сім гравців

Зважаючи, що усі заявлені воротарі не змогли зіграти, то місце у воротах дісталося півзахиснику Енцо Пересу. І зі своїм завданням на цей матч він впорався майже ідеально.

Загалом гравці Санта-Фе 22 рази пробивали по воротах. Правда лише п'ять ударів було у площину воріт. А забити гостям вдалося лише одного разу.

Та ще до цього Рівер Плейт забив двічі. Сталося це ще на початку матчу. На третій хвилині вдало на добиванні зіграв Ангілері, а на шостій хвилині Альварес подвоїв перевагу своєї команди.

Відеоогляд матчу Рівер Плейт – Санта-Фе

Зважаючи, що в Рівер Плейт було лише 11 гравців, то цей матч команда провела без замін. Серед футболістів, які зіграли за аргентинський клуб – колишній гравець львівських Карпат Хорхе Карраскаль.