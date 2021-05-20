На матч группового этапа Кубка Либертадорес Ривер Плейт сумел собрать лишь 11 игроков. Противостоял команде колумбийский Санта-Фе.

Напомним, В Колумбии команда смогла выставить на матч чемпионата лишь семь игроков

Учитывая, что все заявленные вратари не смогли сыграть, то место в воротах досталось полузащитнику Энцо Пересу. И со своей задачей на этот матч он справился почти идеально.

Всего игроки Санта-Фе 22 раза пробивали по воротам. Правда лишь пять ударов было в створ ворот. А забить гостям удалось лишь однажды.

Да еще до этого Ривер Плейт забил дважды. Произошло это еще в начале матча. На третьей минуте удачно на добивании сыграл Ангилери, а на шестой минуте Альварес удвоил преимущество своей команды.

Видеообзор матча Ривер Плейт-Санта-Фе

Учитывая, что в Ривер Плейт было только 11 игроков, то этот матч команда провела без замен. Среди футболистов, сыгравших за аргентинский клуб – бывший игрок львовских Карпат Хорхе Карраскаль.