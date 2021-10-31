Рішення, які могли привести до смерті: суддя з Росії вляпався у гучний скандал на турнірі UFC

Російський суддя В'ячеслав Кисельов вляпався у гучний скандал. Рефері був відсторонений від змагань після ганебної роботи під час поєдинку зі змішаних єдиноборств на турнірі UFC 267 в Абу-Дабі.

Відсторонений від змагань через дивні дії

Турнірі UFC 267 в Абу-Дабі не минув без скандалів. Російський суддя приймав дуже дивні рішення у бою між бразильцем Елізеу Залеські Сантос та французом Бенуа Сент-Деніс.

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В'ячеслав Кисельов у двох моментах повинен був зупиняти двобій, але жодного разу так цього і не зробив. Його дії могли привести до смертельних наслідків вже після першого епізоду. Бразилець влаштував побоїще до втрати пульсу у суперника. Російський рефері дозволив продовжити поєдинок.

Залеські коліном влетів в око Сент-Деніса. Після чого француз перестав бачити на це око. Боєць сигналізував про це судді, але росіянин вирішив, що Бенуа може продовжувати боротьбу і з одним зрячим оком. Він не став кликати у клітку лікарів, які допомогли б французькому бійцю.

Протистояння завершилось перемогою бразильського бійця за одноголосним рішенням суддів – 29:26. Він теж декілька разів показував рефері, що пора завершувати це побиття француза. Цей бій виявився останнім для російського рефері. В'ячеслав Кисельов зі скандалом був відсторонений від змагань. Такими рішеннями він додав жорстокості цьому поєдинку.

Кисельов отримав море критики у соцмережах. Негативно висловився у сторону судді й американський боєць Даніель Корм'є. Він написав свої враження від дій росіянина на своєму акаунті у твітері.

Чесно кажучи, це найгірше суддівство, яке я бачив у своєму житті. Так, це важка робота, але це вже занадто. Жахливо було на це дивитися. Сподіваюся, Бенуа зараз прямує до лікарні, і з ним усе буде гаразд,

– написав Корм'є.