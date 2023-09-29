Три віцепрезиденти УЄФА були проти повернення Росії: подробиці скандального рішення

Російська Федерація другий рік продовжує повномасштабну військову агресію проти України. Однак в головах членів УЄФА війна вже закінчилася.

Інакше як пояснити останнє рішення УЄФА стосовно повернення збірної Росії U-17 до кваліфікаційних турнірів. Проте одностайності у прийнятті постанови все ж не було. Частина футбольних функціонерів зберегла здоровий глузд.

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В УЄФА не було одностайності

Згідно з даними джерел Sky News, рішення повернути російську збірну зіткнулося з протидією трьох з п'яти віцепрезидентів УЄФА. Це відбулося на закритому засіданні Виконкому УЄФА.

Проти амністії терористів виступили британські посадовці Девід Гілл, ексвиконавчий директор Манчестер Юнайтед, і Лора Макалістер. Також не погодився з намірами УЄФА легенда польського футболу Збігнев Бонек. Вони офіційно утрималися від голосування за повернення Росії U-17.

Хто з віцепрезидентів УЄФА виявився прихильником країни-агресора? Несподівано рішення підтримав Карл-Ерік Нілссон зі Швеції. І це при тому, що Федерація футболу Швеції приєдналася до бойкоту матчів за участю Росії.

Також висловилася за повернення країни-агресорки Габріеле Гравіна з Італії. Зазначається, що в УЄФА відмовилися коментувати розбіжності під час зустрічі на найвищому рівні.