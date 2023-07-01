ФІФА зобов'язала Кардіфф розрахуватися за трансфер загиблого в авіакатастрофі форварда

ФІФА зобов'язало валлійський клуб заплатити Нанту за трансфер Еміліано Сала, який трагічно загинув. Проте Кардіфф не поспішає виконувати рішення Міжнародної федерації футболу.

У зимове трансферне вікно 2019 року Кардіфф Сіті, який тоді виступав в АПЛ, за рекордні 17 мільйонів євро підписав аргентинського форварда Нанта Еміліано Сала. Проте під час перельоту через Ла-Манш літак з футболістом на борту зазнав катастрофи.

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Кардіфф намагається уникнути оплати трансферу

Валлійський клуб через суд намагався скасувати трансфер гравця, який так і не дебютував за Кардіфф Сіті. Через відмову розрахуватися з Нантом валлійці отримали трансферний бан і змушені були оплатити перший транш в розмірі 6 мільйонів. Вони вважали, що цієї суми буде достатньо для компенсації "канаркам".

Проте ФІФА зобов'язала Кардіфф Сіті оплатити другий і третій транші в розмірі 11 мільйонів. Валлійці вважають це рішення несправедливим. Річ у тім, що французька прокуратура веде розслідування проти посадових осіб Нанта, яких звинувачують у шахрайстві.

Відомо, що директор "канарок" Франк Кіта, а також кілька співробітників клубу були взяті під варту. У зв'язку з цим Кардіфф намагається відкласти проплати.

За цих обставин Кардіфф вважає, що було б справедливіше, якби вимога виплати кошти за трансфер була відкладена до завершення розслідування французької поліції та позову клубу проти Нанта у французьких судах,

– йдеться у заяві валлійського клубу.

Хто такий Еміліано Сала