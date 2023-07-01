ФІФА зобов'язала Кардіфф розрахуватися за трансфер загиблого в авіакатастрофі форварда
Джерело:BBC
ФІФА зобов'язало валлійський клуб заплатити Нанту за трансфер Еміліано Сала, який трагічно загинув. Проте Кардіфф не поспішає виконувати рішення Міжнародної федерації футболу.
У зимове трансферне вікно 2019 року Кардіфф Сіті, який тоді виступав в АПЛ, за рекордні 17 мільйонів євро підписав аргентинського форварда Нанта Еміліано Сала. Проте під час перельоту через Ла-Манш літак з футболістом на борту зазнав катастрофи.
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Кардіфф намагається уникнути оплати трансферу
Валлійський клуб через суд намагався скасувати трансфер гравця, який так і не дебютував за Кардіфф Сіті. Через відмову розрахуватися з Нантом валлійці отримали трансферний бан і змушені були оплатити перший транш в розмірі 6 мільйонів. Вони вважали, що цієї суми буде достатньо для компенсації "канаркам".
Проте ФІФА зобов'язала Кардіфф Сіті оплатити другий і третій транші в розмірі 11 мільйонів. Валлійці вважають це рішення несправедливим. Річ у тім, що французька прокуратура веде розслідування проти посадових осіб Нанта, яких звинувачують у шахрайстві.
Відомо, що директор "канарок" Франк Кіта, а також кілька співробітників клубу були взяті під варту. У зв'язку з цим Кардіфф намагається відкласти проплати.
За цих обставин Кардіфф вважає, що було б справедливіше, якби вимога виплати кошти за трансфер була відкладена до завершення розслідування французької поліції та позову клубу проти Нанта у французьких судах,
– йдеться у заяві валлійського клубу.
Хто такий Еміліано Сала
- Аргентинський форвард народився 31 жовтня 1990 року.
- У віці 20 років підписав контракт з французьким Бордо.
- У Франції він захищав кольори клубів Орлеан, Ньор, Кан, але найбільше зіграв за Нант. У складі "канарок" він забив 42 м'ячі у 117 іграх.
- Літак з футболістом Еміліано Сала зник 21 січня 2019 року. Він летів з Нанта до Кардіффа. Пошукова операція тривала майже два тижні. Лише 7 лютого Еміліано Сала таки підняли на поверхню. Тіло пілота Девіда Ібботсона так і не виявили.
- Офіційна причина смерті Еміліано Сала – травма голови та грудної клітки. Проте перед смертю футболіст зазнав впливу чадних газів, які могли призвести до втрати свідомості та серцевого нападу.