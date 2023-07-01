В зимнее трансферное окно 2019 года Кардифф Сити, тогда выступавший в АПЛ, за рекордные 17 миллионов евро подписал аргентинского форварда Нанта Эмилиано Сала. Однако во время перелета через Ла-Манш самолет с футболистом на борту потерпел крушение.

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Кардифф пытается избежать оплаты трансфера

Валлийский клуб через суд пытался отменить трансфер игрока, так и не дебютировавшего за Кардифф Сити. Из-за отказа рассчитаться с Нантом валлийцы получили трансферный бан и вынуждены были оплатить первый транш в размере 6 миллионов. Они считали, что этой суммы будет достаточно для компенсации "канарейкам".

Однако ФИФА обязала Кардифф Сити оплатить второй и третий транши в размере 11 миллионов. Валлийцы считают это решение несправедливым. Дело в том, что французская прокуратура ведет расследование против должностных лиц Нанта, обвиняемых в мошенничестве.

Известно, что директор "канарок" Франк Кита, а также несколько сотрудников клуба были взяты под стражу. В этой связи Кардифф пытается отложить проплаты.

При этом Кардифф считает, что было бы справедливее, если бы требование выплаты средства за трансфер было отложено до завершения расследования французской полиции и иска клуба против Нанта во французских судах,

– говорится в заявлении валлийского клуба.

Кто такой Эмилиано Сала