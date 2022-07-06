Розраховується за старі "гріхи": ексодноклубник Миколенка пропустить перший матч в сезоні

Новачка Тоттенхема Рішарлісона дискваліфікували на один матч. Все через те, що бразилець кинув фаєр у вболівальників.

Кинув фаєр на вболівальників

Це сталося ще на початку травня. Рішарлісон, граючи за Евертон, відсвяткував гол у ворота Челсі вельми оригінальним чином — з димовою шашкою в руках.

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Потім він кинув його на трибуни під час святкування.

Футбольна асоціація також оштрафувала його на 25 000 фунтів. Тепер Рішарлісон пропустить матч першого туру проти Саутгемптона 6 серпня. Бразилець визнав свою провину.

Що відомо про гравця

Це покарання бразилець відбуватиме вже у складі Тоттенхема.

25-річний футболіст приєднався до "шпор" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу Рішарлісона до Тоттенхема склала 60 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Рішарлісон провів за Евертон 33 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

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