Через курку та яйце: зірка Тоттенхема оригінально повідомив про початок стосунків

Гравець англійського Тоттенхема Рішарлісон оголосив про початок стосунків. Однак він це зробив у незвичний спосіб.

Гравець опублікував у своєму TikTok відео, де курка, перебуваючи поруч із півнем, знесла яйце, яке розбивається – з нього з'являється закохана пара. Ролик супроводжується піснею зі словами "Я самотня жінка й хочу бути щасливою лише зі своїм коханим".

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Знайомство з коханою у дивний спосіб

Всього за добу відео зібрало понад 23 мільйони переглядів.

Рішарлісон зустрічається з 20-річною студенткою Амандою Араухо. За даними ЗМІ, вона навчається на юриста. Дівчина також займається кросфітом та грає у гандбол.

Аманда теж розповіла про кумедний випадок, який трапився, коли вона гостювала у коханого в Лондоні. Вона була в його розкішному особняку вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів. Дівчина залишила двері спальні відчиненими, і одна зі собак Рішарлісона використала цю кімнату як туалет

Як гравець повідомив про стосунки: дивіться відео

Статистика Рішарлісона у сезоні