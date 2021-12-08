На ринзі так не буде: український боксер влаштував солодке зважування супернику – відео шоу

Вже 8 грудня Богдан Штонда зійдеться на ринзі у Києві з італійцем Франческо Леззі. Український боксер влаштував новорічний перфоменс супернику.

Новорічне шоу на зважуванні

Богдан Штонда спробував приємно здивувати суперника з Італії напередодні бою. Українець став Санта Клаусом для свого опонента.

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Боксери пройшли зважування, після чого українець вийшов на дуель поглядів у шапці Санта Клауса та з новорічним мішком. Штонда вирішив придобрити опонента.

Франческо Леззі з посмішкою зустрів Богдана у такому новорічному вигляді. Ще більше здивувався італієць, коли отримав із мішечка українця цукерку. Леззі спробував віддати солодощі українцю, але той вказав, що це подарунок для боксера з Італії.

Відео перфоменсу українця

Цікаво, що на футболці Штонди був оригінальний напис: "На ринзі солодко не буде".



Зважування перед боєм / Фото instagram.com/b1.boxing

Бій Штонда – Леззі відбудеться у Києві, у Pochyna Hall. Початок боксерського вечора о 18:00. Поєдинок можна буде переглянути на телеканалі Xsport.



Дуель поглядів на зважуванні / Фото instagram.com/b1.boxing

Відзначимо, що клієнтами промоутерської компанії B1 Boxing є Владислав Сіренко та Олег Малиновський. Штонда – уродженець Вінницької області, який у свої 19 років вже здобув 6 перемог (3 – нокаутом).

Текст публікації з інстаграму B1 Boxing

На ринзі солодко не буде. Боксер B1 Boxing Богдан Штонда під час зважування видав новорічний перформанс, подарувавши своєму супернику цукерки – новорічний подарунок.



На футболці Богдана був напис, який натякає, що солодко в ринзі не буде. Очікуємо на яскравий поєдинок між Богданом Штондою та Франческо Леззі.