Екстренер Динамо радить Ярмоленку перейти в російський клуб

Колишній тренер Динамо та Спартака Рауль Ріанчо вважає, що український вінгер Андрій Ярмоленко відмінно б підійшов московському клубу.

Він підкреслив, що гравець збірної України є футболістом високого рівня, який став би серйозним посиленням для "червоно-білих".

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Андрій, безумовно, великий футболіст. Чудовий футболіст. Я думаю, що це було б відмінним підсиленням для Спартака. Однак нинішні відносини між Росією і Україною не дуже хороші. Я думаю, що ця опера буде складною. У будь-якому випадку Спартак може стати ідеальною командою для Андрія,

– сказав Ріанчо.

Ідея переходу Ярмоленка в Спартак: що відомо

2 червня з'явилась інформація, що начебто Андрій Ярмоленко може стати частиною трансферу Вест Хема з Спартаком. Англійський клуб хотів включити українця в угоду по чеському футболісту Алексу Карло.

Вест Хем планував таким кроком зменшити ціну переходу до 8 мільйонів євро. Планувалось, що трансфер міг відбутись ще до Євро-2020. Хоча сам гравець збірної України раніше заявляв, що його позиція незмінна – він не поїде грати у Росію.