Біатлон: Україна та Швейцарія поділили 8-е місце в жіночій естафеті в Антхольці

В італійському Антхольці 24 січня у рамках 7-го етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета. Українська збірна, на жаль, не змогла зачепитися за нагороди й посіла 8-е місце.

Несподівано перемогу в жіночій естафеті здобула Росія. Другою стала Німеччина, а третьою – Франція. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Україна фінішувала восьмою в чоловічій естафеті, драматична перемога Франції

Результати гонки

1. Росія

2. Німеччина

3. Франція

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8. Україна / Швейцарія

Хід гонки

Після першого етапу лідерами гонки були збірні Італії, Німеччини та Росії. Українка Віта Семеренко на двох вогневих рубежах використала по одному запасному патрону. Семеренко передала естафету Юлії Джимі 7-ю з відставанням у понад 40 секунд.

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На першій "лежці" Юлія Джима швидко закрила 4 мішені і тільки завдяки двом запасним патронам закрила 5-у ціль. Відтак, відставання України від Італії, яка лідирувала, складало 55 секунд. Від подіуму Україну відділяли "робочі" 30 секунд.

На другій стрільбі ряд біатлоністок "спіймали" штрафні кола або ж використали декілька запасних патронів. У лідери вийшли збірні Німеччини, Росії та Франції. Юлія Джима попри використання трьох запасних патронів зберегла відставання України у 50 секунд.

Валентина Семеренко отримала естафету від Джими 8-ю з відставанням від Німеччини у 47 секунд.

Після першої стрільби третього етапу першою вийшла німкеня Деніз Херманн, яка помітно нарощувала свою перевагу. Валентина Семерекно пройшла "лежку" з одним запасним патроном. Від подіуму Україну відділяли понад 30 секунд.

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Після третього етапу лідирувала Німеччина, однак Херманн дозволила росіянці Світлані Міроновій наблизитися впритул. Семеренко попри два запасні патрони на "стійці" зберегла для нашої збірної 9-е місце. Однак відставання України від Німеччини складало півтори хвилини.

Після першої стрільби останнього етапу Франциска Пройсс та Уляна Кайшева були у лідерках. Збірні Білорусі, Франції та Італії програвали понад 30 секунд.

Українка Олена Підгрушна швидко та влучно відпрацювала на "лежці", але не покращила позицію нашої команди.

Після останньої стрільби росіянка Кайшева вийшла першою з перевагою над Пройсс у 8 секунд. Росіянка зберегла перевагу на останньому колі та принесла Росії "золото". Німкеня Пройсс здобула для Німеччини "срібло".

Надшвидка француженка Жулія Сімон не змогла наздогнати лідерок і принесла своїй команді "бронзу".

Олена Підгрушна чисто відпрацювала на "стійці", але в контактній боротьбі на фініші програла Ханні Еберг зі Швеції. Фотофініш показав, що Україна і Швейцарія поділили 8-е місце.