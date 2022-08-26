Відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. 32 команди дізналися своїх суперників.

На груповому етапі Ліги Європи виступлять 32 команди. перед жеребкування вони були поділені на чотири кошики відповідно до свого рейтингу. Україну в цьому турнірі представлятиме київське Динамо. І воно було в першому кошику.

Динамо під час жеребкування потрапило до групи B, де суперниками киян стали французький Ренн, турецький Фенербахче та кіпрський АЕК.

Детальніше І знову Фенербахче: Динамо отримало суперників у Лізі Європи

Результати жеребкування Ліги Європи

Група A: Арсенал, ПСВ, Буде/Глімт, Цюріх.

Група B: Динамо, Ренн, Фенербахче, АЕК (Ларнака)

Група C: Рома, Лудогорець, Бетіс, ХІК,

Група D: Брага, Мальме, Уніон, Уніон Сент-Жилуаз.

Група E: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад, Шериф, Омонія,

Група F: Лаціо, Феєноорд, Мідтьюлланн, Штурм,

Група G: Олімпіакос, Карабах, Фрайбург, Нант,

Група H: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор.

Команди зіграють шість турів – по три матчі вдома та на виїзді. Перший тур відбудеться вже 8 вересня, а останній – 3 листопада.

Тур 1: 8 вересня

Тур 2: 15 вересня

Тур 3: 6 жовтня

Тур 4: 13 жовтня

Тур 5: 27 жовтня

Тур 6: 3 листопада

Переможці груп вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди, які посядуть другі місця, вийдуть в 1/16 фіналу, де вони зіграють проти команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.