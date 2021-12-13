Результати жеребкування Ліги чемпіонів скасували: росіянин Аршавін витягнув помилкову кулю

13 грудня 2021 , 15:01
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Джерело:

твітер УЄФА

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 скасували. Причиною стала помилка під час процедури жеребкування.

Жеребкування ЛЧ проведуть повторно

Через помилку результати першого жеребкування 1/8 фіналу скасовано. Нове жеребкування відбудеться 13-го грудня і розпочнеться о 16:00.

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За попереднім результатом жеребкування були сформовані такі пари:

  • Бенфіка – Реал
  • Вільярреал – Манчестер Сіті
  • Атлетико – Баварія
  • Зальцбург – Ліверпуль
  • Інтер – Аякс
  • Спортинг – Ювентус
  • Челсі – Лілль
  • Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Через технічну проблему з програмним забезпеченням зовнішнього постачальника, який повідомляє офіційним особам УЄФА, які команди мають право грати один з одним, була допущена серйозна помилка у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів,
– йдеться у заяві УЄФА.

Аршавін витягнув не ту команду

  • Участь у жеребкуванні брав колишній російський футболіст Андрій Аршавін. У суперники Вільярреалу він витягнув кулю з Манчестер Юнайтед.
  • Проте команди не могли зустрітися в 1/8 фіналу, адже грали між собою на стадії групового етапу турніру.
  • Також через технічні проблеми серед потенційних суперників Атлетико був Ліверпуль, хоча команди грали в групі.
Автор: Михайло Гема