Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України: базова дата інтригуючих матчів

29 січня 2024, 13:46
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У понеділок, 29 січня, відбулось жеребкування Кубка України сезону-2023/2024. Боротьбу у кубковому турнірі продовжують чотири колективи.

У півфінальну стадію Кубка України увійшли донецький Шахтар, одеський Чорноморець, полтавська Ворскла та житомирське Полісся. Усі є представниками УПЛ, пише 24 Канал.

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Результати жеребкування

Церемонію жеребкування провели колишній футболіст збірної України з футболу, а тепер захисник країни на військовому фронті Владислав Ващук, якому компанію склала українська футзалістка київського "Будстару", гравчиня збірної із пляжного футболу Анастасія Кліпаченко. 

Півфінальні пари Кубка України:

  • Шахтар (Донецьк) – Чорноморець (Одеса)
  • Полісся (Житомир) – Ворскла (Полтава)
Зверніть увагу! Півфінальні матчі Кубка України відбудуться у базовий день – 3 квітня. Протистояння визначать фіналістів, які зійдуться між собою 15 травня. Наразі невідомо, у якому місті відбудеться фінал Кубка України.

Відео жеребкування півфінального раунду Кубка України

Як зіграли півфіналісти в 1/4 фіналу Кубка України

  • Шахтар легко впорався із першоліговою Вікторією у Сумах 0:3.
  • Чорноморець вдома не менш переконливо та доволі сенсаційно знищив луганську Зорю 4:1.
  • Полісся лише по серії післяматчевих пенальті вибив із Кубка Олександрію 4:3. Основний та додатковий час 0:0.
  • Ворскла здобула виїзну перемогу над Оболонню 0:3.
Автор: Софія Кулай