Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України: базова дата інтригуючих матчів

У понеділок, 29 січня, відбулось жеребкування Кубка України сезону-2023/2024. Боротьбу у кубковому турнірі продовжують чотири колективи.

У півфінальну стадію Кубка України увійшли донецький Шахтар, одеський Чорноморець, полтавська Ворскла та житомирське Полісся. Усі є представниками УПЛ, пише 24 Канал.

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Результати жеребкування

Церемонію жеребкування провели колишній футболіст збірної України з футболу, а тепер захисник країни на військовому фронті Владислав Ващук, якому компанію склала українська футзалістка київського "Будстару", гравчиня збірної із пляжного футболу Анастасія Кліпаченко.

Півфінальні пари Кубка України:

Шахтар (Донецьк) – Чорноморець (Одеса)

Полісся (Житомир) – Ворскла (Полтава)

Півфінальні матчі Кубка України відбудуться у базовий день – 3 квітня. Протистояння визначать фіналістів, які зійдуться між собою 15 травня. Наразі невідомо, у якому місті відбудеться фінал Кубка України.

Відео жеребкування півфінального раунду Кубка України

Як зіграли півфіналісти в 1/4 фіналу Кубка України