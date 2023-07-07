Україна повертається на світову арену: результати жеребкування ЧС з гандболу серед жінок
У Швеції відбулося жеребкування чемпіонату світу-2023 з гандболу серед жіночих збірних. У ньому після великої паузи візьме участь і збірна України.
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Повернення після тривалої паузи
Україна зіграє на Чемпіонаті світу вперше за 14 років. На жеребкуванні наша збірна знаходилася у третьому кошику, тому легких суперників апріорі не можна було очікувати. У квартеті з українками зіграють збірні Бразилії, Іспанії та Казахстану.
Результат жеребкування ЧС-2023 з гандболу / Міжнародна федерація гандболу
Фаворитками групи вважаються бразилійки, які є чемпіонки світу 2013 року, а на попередньому турнірі були чвертьфіналістками, де поступилися Данії, та іспанки, найкращим результатом яких на ЧС є "срібло" 2019 року. На попередніх змаганнях вони також в останньому матчі програли Данії, але вже у грі за третє місце. Двічі ставали віцечемпіонками Європи.
Для Казахстану – цей чемпіонат світу стане третім поспіль, у якому візьмуть участь дворазові чемпіонки Азії з гандболу, поки найкращим результатом на світовому форумі було 18-те місце.
Формат чемпіонату світу
- Попередній раунд змагань подолають по три найсильніші команди восьми груп.
- В основному раунді 24 збірні розподілять на чотири групи, де буде по шість збірних у кожній. До чвертьфіналів виходитимуть дві найсильніші команди.
- Фінальні раунди плей-офф розігруватиметься у форматі одного матчу. Окрім фіналу та матчу за третє місце, на цій стадії також передбачені матчі за п'яте й сьоме місця.