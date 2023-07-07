Україна повертається на світову арену: результати жеребкування ЧС з гандболу серед жінок

7 липня 2023, 13:25
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У Швеції відбулося жеребкування чемпіонату світу-2023 з гандболу серед жіночих збірних. У ньому після великої паузи візьме участь і збірна України.

Кваліфікацію українки подолали у квітні, коли у вирішальному відбірковому раунді здолали Північну Македонію. Тепер команда Віталія Андронова дізналася суперниць на груповому етапі, пише 24 Канал.

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Повернення після тривалої паузи

Україна зіграє на Чемпіонаті світу вперше за 14 років. На жеребкуванні наша збірна знаходилася у третьому кошику, тому легких суперників апріорі не можна було очікувати. У квартеті з українками зіграють збірні Бразилії, Іспанії та Казахстану.


Результат жеребкування ЧС-2023 з гандболу / Міжнародна федерація гандболу

Фаворитками групи вважаються бразилійки, які є чемпіонки світу 2013 року, а на попередньому турнірі були чвертьфіналістками, де поступилися Данії, та іспанки, найкращим результатом яких на ЧС є "срібло" 2019 року. На попередніх змаганнях вони також в останньому матчі програли Данії, але вже у грі за третє місце. Двічі ставали віцечемпіонками Європи.

Для Казахстану – цей чемпіонат світу стане третім поспіль, у якому візьмуть участь дворазові чемпіонки Азії з гандболу, поки найкращим результатом на світовому форумі було 18-те місце.

Формат чемпіонату світу

  • Попередній раунд змагань подолають по три найсильніші команди восьми груп. 
  • В основному раунді 24 збірні розподілять на чотири групи, де буде по шість збірних у кожній. До чвертьфіналів виходитимуть дві найсильніші команди.
  • Фінальні раунди плей-офф розігруватиметься у форматі одного матчу. Окрім фіналу та матчу за третє місце, на цій стадії також передбачені матчі за п'яте й сьоме місця.
Важливо. Чемпіонат світу з гандболу розпочнеться 29 листопада, а закінчиться 17 грудня. Свої матчі у групі Україна гратиме на майданчику данського Фредеріксгавна. 29 листопада наша збірна зіграє проти Бразилії, 1 грудня з Іспанією, а закінчуватиме груповий етап грою проти Кахахстану 3 грудня.
Автор: Денис Іваненко