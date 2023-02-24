Зінченко проти колишнього клуба Роналду: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи дізналися імена своїх суперників. На вболівальників футболу чекає гаряча стадія плей-офф.
Донецький Шахтар отримав свого опонента в 1/8 фіналу Ліги Європи. Клуб українського захисника Олександра Зінченка також дізнався ім'я свого суперника, пише 24 канал.
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В цьому сезоні в Лізі Європи переможці груп виходили одразу до 1/8 фіналу. Натомість команди, які посіли другі місця у квартетах – до 1/16 фіналу, де їх суперниками ставали команди, які вилетіли з Ліги чемпіонів. Саме так Шахтар став суперником Ренна, у зустрічі з яким українцям вдалось вийти переможцями дуелі.
А вже в 1/8 тріумфатори попереднього раунду ЛЄ зіграють проти команд, які посіли перше місце в групі Ліги Європи. На стадії 1/8 фіналу команди з однієї країни не могли ще формувати суперницьку пару.
Результати жеребкування:
Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз
Севілья – Фенербахче
Ювентус – Фрайбург
Баєр Леверкузен – Ференцварош
Спортінг – Арсенал
Манчестер Юнайтед – Бетіс
Рома – Реал Сосьєдад
Шахтар – Феєнорд
Першим матч між командами відбудеться 9 березня на полі тріумфаторів 1/16 фіналу ЛЄ. На 16 березня запланований матч-відповідь. Переможець пари вийде у чвертьфінал Ліги Європи.