Без Зорі, але із кривдником "мужиків": результат жеребкування 1/16 Ліги конференцій-2023/2024

У понеділок, 18 грудня, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій-2023/2024. На жаль, до наступного етапу не пробилась луганська Зоря.

Україна залишилась без представників у плей-оф Ліги конференцій. Зоря посіла третє місце у своїй групі, набравши 7 балів. Натомість у жеребкуванні 1/16 фіналу взяв колишній суперник "мужиків" по груповому етапу – бельгійський Гент, який опинився серед сіяних, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Починається найцікавіший етап: результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024

Без Зорі, але відома для його суперника

Усі 16 клубів розподілили на дві групи (по 8 команд). До сіяних, де опинився Гент, потрапили клуби, які посіли другі місця за підсумками групового етапу Ліги конференцій. Групу несіяних сформували команди, які зайняли треті позиції у своїх квартетах за результатами групового раунду Ліги Європи.

Слід відзначити, що одну пару 1/16 фіналу не могли сформувати клуби, які представляють одну країну.

Усі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій

Штурм (Австрія) – Слован (Словаччина)

Серветт (Швейцарія) – Лудогорець (Болгарія)

Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) – Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)

Бетіс (Іспанія) – Динамо Загреб (Хорватія)

Олімпіакос (Греція) – Ференцварош (Угорщина)

Аякс (Нідерланди) – Буде-Глімт (Норвегія)

Мольде (Швеція) – Легія Варшава (Польща)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Гент (Бельгія)

Протистояння 1/16 фіналу ЛК складатимуться із двох матчів. Перші поєдинки відбудуться 15 лютого, а матчі-відповіді – 22 лютого. Після чого переможці цих протистоянь приєднаються до решти клубів, які стали переможцями своїх груп під час минулого етапу Ліги конференцій.