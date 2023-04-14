У столиці Швеції тривають змагання Stockholm Open. Збірна України з плавання здобула третю олімпійську ліцензію на Ігри-2024 в Парижі.
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Тріумфальний виступ українця
Михайло Романчук виконав норматив у запливі на 1500 метрів вільним стилем. У фіналі українець показав результат близький до особистого рекорду – 14:40.21 хвилин, випередивши олімпійський норматив майже на 20 секунд.
Таким чином, Україна вже має три ліцензії на Олімпіаду, дві з яких здобув Романчук.
Олімпійські ліцензії України у плаванні
- Михайло Романчук – 400 метрів, вільний стиль
- Олександр Желтяков – 200 метрів, спина
- Михайло Романчук – 1500 метрів, вільний стиль
Останній заплив на Stockholm Open Михайло проведе у неділю, 16 квітня. Змагання на дистанцію 800 метрів вільним стилем пройдуть у форматі кваліфікаційних запливів та фіналів.