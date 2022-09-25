0:5 від України та падіння Іспанії: результати Ліги націй 24 вересня – відеоогляди
У суботу, 24 вересня, відбулось 9 матчів Ліги націй. Свій поєдинок у 5-му турі провела й команда Олександра Петракова.
Вірменія – Україна 0:5
Голи: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81
Українська збірна вийшла на футбольне стадіону у Вірменіх у зовсім новому та експериментальному складі. Олександр Петраков виставив нову одинадцятку, якщо поіврнювати із попередньою грою проти Шотландії (3:0), пише 24 канал.
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І це дало результат. П'ять голів влетіло у ворота вірменів. Натомість Андрій Лунін не пропустив жодного. Україна реабілітувалась в очах уболівальників після розгрому від шотландців. 0:5 – переконлива перемога "синьо-жовтих" над вірменами.
Українці продовжують йти другими у групі, поступаючись двома очками Шотландїі, яка вдома вирвала звитягу в Ірландії (2:1).
Вірменія – Україна: відеоогляд матчу
Шотландія – Ірландія 2:1
Голи: Хендрі, 49, Крісті, 82 (п) – Іган, 18
Шотландія – Ірландія: відеоогляд матчу
Чехія – Португалія 0:4
Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45, Жота, 82
Чехія – Португалія: відеоогляд матчу
Іспанія – Швейцарія 1:2
Голи: Альба, 55 – Аканджі, 21, Емболо, 58
Іспанія – Швейцарія: відеоогляд матчу
Ізраїль – Албанія 2:1
Голи: Вайссман, 46, Барібо, 90 – Узуні, 88
Ізраїль – Албанія: відеоогляд матчу
Словенія – Норвегія 2:1
Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Голанд, 47
Словенія – Норвегія: відеоогляд матчу
Сербія – Швеція 4:1
Голи: Мітровіч, 18, 45, 48, Лукіч, 70 – Клаессон, 15
Сербія – Швеція: відеоогляд матчу
Північна Ірландія – Косово 2:1
Голи: Уіт, 82, Мадженніс, 90 – Мурічі, 58
Північна Ірландія – Косово: відеогляд матчу
Кіпр – Греція 1:0
Гол: Ціоніс, 18
Кіпр – Греція: відеоогляд матчу