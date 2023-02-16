Гірше очікувань: Україна фінішувала в топ-15 одиночної змішаної естафети ЧС-2023
У четвер, 16 лютого, на чемпіонаті світу-2023 з біатлону відбулася одиночна змішана естафета. На жаль, виступ представників збірної України розчарував своїм результатом.
На старт одиночного міксту в Обергофі вийшли 27 команд. Збірну України у гонці представляли Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина, інформує 24 канал.
До теми Чемпіонат світу з біатлону 2023: календар гонок
Напередодні гонки обидва учасника синг-міксту від України отримали перепочинок. Проте такій хід тренерського штабу не приніс результату.
Провал Меркушиної
Українці розпочали гонку з восьмого місця. Вже на стійці Меркушина використала два запасні патрони і передала естафету Підручному 11-ю.
Капітан збірної України зумів відіграти одразу три позиції, попри два додаткові патрони. Втім, відставання від лідера гонки збільшилося.
Провальним вийшов третій етап Меркушиної. Анастасія заробила три кола штрафу і опустилася на 17 місце з відставанням від лідера у 2:29 хвилини.
Відіграти такий суттєвий гандикап було надскладним завданням. Проте Підручний зумів значно покращити позицію. Після першої чистої стрільби представник України був на 12 місці і реально претендував на потрапляння у топ-10. Однак на останньому вогневому рубежі Дмитро заробив коло штрафу, з якого вийшов 14-м.
У підсумку Підручний замкнув топ-15. Цей результат став найгіршим в історії виступів збірної України на чемпіонатах світу.
Чемпіонами одиночної змішаної естафети прогнозовано стала команда Норвегії. Срібні нагороди у австрійців, а бронза дісталася Італії.
Результат одиночної змішаної естафети на ЧС-2023
- 1. Норвегія (1+6) 35:37.1
- 2. Австрія (0+6) +13.8
- 3. Італія (2+9) +51.0
- 4. Швеція (1+12) +1:16.4
- 5. Франція (1+12) +1:21.9
- 6. Німеччина (1+12) +1:30.7
...
- 15. Україна (4+11) +2:48.2