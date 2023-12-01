Фіаско Зорі, гол динамівця та розгром Фенербахче: результати 5 туру Ліги конференцій

Луганська Зоря в поєдинку проти бельгійського Гента втратила шанси потрапити до плей-оф Ліги конференцій. До вашої уваги підсумки усіх матчів 5-го туру ЛК.

У четвер, 30 листопада відбувся п'ятий ігровий день групового етапу Ліги конференцій. Усі результати та огляди матчів туру, дізнайтеся на 24 Каналі.

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Луганська Зоря ще до поєдинку проти Гента практично втратила шанси пробитися до плей-оф Ліги конференцій. Бельгійська команда відправила чотири м'ячі до сітки воріт Микити Турбаєвського. Натомість "мужики" спромоглися лише на гол престижу, який забив Денис Нагнойний. У підсумку Зоря поступилася Генту з рахунком 1:4 та перетворила останній матч проти ісландського Брейдабліка на формальність.

Кривдник луганців у двох попередніх турах Маккабі Тель-Авів на виїзді обіграв Брейдаблік (2:1) та здобув другу путівку в групі В до плей-оф ЛК.

Серед інших результатів 5-го туру Ліги конференцій варто виокремити розгром турецького Фенербахче. Знущання з "жовтих канарок" влаштував данський Норшеллан, який забив шість голів. Таким чином "Дикі тигри" покарали турецький клуб за співпрацю з російською компанією "Газпром", яка спонсорує війну проти України.

У матчі Айнтрахт – ПАОК голом відзначився динамівець Томаш Кендзьора, який на правах оренди виступає за грецький клуб. ПАОК на виїзді переміг команду з Франкфурта з рахунком 2:1. До речі, у греків також грає добре відомий за виступами у Шахтарі та Металісті Тайсон. Проте в цьому матчі бразилець не відзначився результативними діями.

Група А

Олімпія Любляна – Лілль 0:2

Клаксвік – Слован Братислава 1:2

Група В

Брейдаблік – Маккабі Тель-Авів 1:2

Гент – Зоря 4:1

Група С

Астана – Динамо Загреб 0:2

Балкані – Вікторія Пльзень 0:1

Група D

Буде-Глімт – Лугано 5:2

Бешикташ – Брюгге 0:5

Група Е

АЗ Алкмар – Зринське 1:0

Астон Вілла – Легія 2:1

Група F

Фіорентина – Генк 2:1

Чукарічкі – Ференцварош 1:2

Група G

ХІК – Абердін 2:2

Айнтрахт – ПАОК 1:2

Група Н

Норшелланн – Фенербахче 6:1

Спартак Трнава – Лудогорець 1:2