Фіаско Зорі, гол динамівця та розгром Фенербахче: результати 5 туру Ліги конференцій
Луганська Зоря в поєдинку проти бельгійського Гента втратила шанси потрапити до плей-оф Ліги конференцій. До вашої уваги підсумки усіх матчів 5-го туру ЛК.
У четвер, 30 листопада відбувся п'ятий ігровий день групового етапу Ліги конференцій. Усі результати та огляди матчів туру, дізнайтеся на 24 Каналі.
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Луганська Зоря ще до поєдинку проти Гента практично втратила шанси пробитися до плей-оф Ліги конференцій. Бельгійська команда відправила чотири м'ячі до сітки воріт Микити Турбаєвського. Натомість "мужики" спромоглися лише на гол престижу, який забив Денис Нагнойний. У підсумку Зоря поступилася Генту з рахунком 1:4 та перетворила останній матч проти ісландського Брейдабліка на формальність.
Кривдник луганців у двох попередніх турах Маккабі Тель-Авів на виїзді обіграв Брейдаблік (2:1) та здобув другу путівку в групі В до плей-оф ЛК.
Серед інших результатів 5-го туру Ліги конференцій варто виокремити розгром турецького Фенербахче. Знущання з "жовтих канарок" влаштував данський Норшеллан, який забив шість голів. Таким чином "Дикі тигри" покарали турецький клуб за співпрацю з російською компанією "Газпром", яка спонсорує війну проти України.
У матчі Айнтрахт – ПАОК голом відзначився динамівець Томаш Кендзьора, який на правах оренди виступає за грецький клуб. ПАОК на виїзді переміг команду з Франкфурта з рахунком 2:1. До речі, у греків також грає добре відомий за виступами у Шахтарі та Металісті Тайсон. Проте в цьому матчі бразилець не відзначився результативними діями.
Група А
- Олімпія Любляна – Лілль 0:2
- Клаксвік – Слован Братислава 1:2
Група В
- Брейдаблік – Маккабі Тель-Авів 1:2
- Гент – Зоря 4:1
Група С
- Астана – Динамо Загреб 0:2
- Балкані – Вікторія Пльзень 0:1
Група D
- Буде-Глімт – Лугано 5:2
- Бешикташ – Брюгге 0:5
Група Е
- АЗ Алкмар – Зринське 1:0
Астон Вілла – Легія 2:1
Група F
Фіорентина – Генк 2:1
Чукарічкі – Ференцварош 1:2
Група G
- ХІК – Абердін 2:2
Айнтрахт – ПАОК 1:2
Група Н
Норшелланн – Фенербахче 6:1
Спартак Трнава – Лудогорець 1:2