Перестрілка Уніонів та нічия Зінченка: результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи – відеоогляди

Команди провели перші матчі в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Топові колективи подарували фанатм футболу гольові зустрічі.

Європейські колективи відігралу першу частину дуелей 1/8 фіналу ЛЄ. В першій половині матчів Арсеналу Олександра Зіченка не вдалося здолати лісабонський Спортінг, німецький та бельгійський Уніони влаштували гольову феєрію, леверкузенський Баєр здолав підопічних російського тренера, а італійська Рома впенено перемогла Реал Сосьєдад.

У другій групі зустрічей Манчестер Юнайтед притримався статусу фаворита турніру, Ювентус продемонстрував своє бажання зіграти наступного сезону в Лізі чемпіонів, Севілья здолала кривдників київського Динамо, а Шахтар вимучив нічию над нідерландським колективом, пише 24 канал.

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Уніон Берлін – Рояль Уніон Сент-Жилузал 3:3

Голи: Юранович, 42, Кнохе, 69, Міхель, 89 – Боніфейс, 28, Вертессен, 58, Боніфейс, 72

Німецький Уніон по ходу матчі тричі наздоганяв свого бельгійського "брата близнюка". Колективам вдалось потішити футбольних фанатів лавиною голів та заінтригувати перед матчем-відповіддю.

Відеоогляд матчу:

Спортінг – Арсенал 2:2

Голи: Інасіу, 34, Паулінью, 55 – Саліба, 22, Моріта, 62 (авт.)

Маститому лондонському колективу не вдалося переграти лісабонських "левів". Португальському колективу прийдеться добре попрацювати у матчі-відповіді, аби здолати лідера Англійської Прем'єр-ліги. До речі, Олександр Зінченко став причиною масової штовханини між командами.

Відеоогляд матчу:

Рома – Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Ель-Шаараві, 13, Кумбулла, 87

Римський колектив впевнено зодлав свого складного суперника з Іспанії. "Вовкам" вдалось вкотре підняли самооцінку своєму коучу Жозе Маурінью. Команда "особливого" уже однієї ногою в чвертьфіналі Ліги Європи.

Відеоогляд матчу:

Баєр Леверкузен – Ференцварош 2:0

Голи: Демірбай, 10, Тапсоба, 86

"Фармацевти" без зайвих проблем змогли здолати колектив, яких очолює росіянин Станіслав Черчесов. Баєру залишилось просто впевнено відіграти матч-відповідь з угорським колектив.

Відеоогляд матчу:

Манчестер Юнайтед – Бетіс 4:1

Голи: Решфорд, 6, Антоні, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 84 – Перес 32

Манкуніанському колективу вдалося реабілітуватися після нищівньої поразки від Ліверпуля. "Червоні дияволи" усю свою агресію вилили на іспанський клуб та тепер можуть задуматись про наступний раунд ЛЄ.

Відеоогляд матчу:

Севілья – Фенербахче 2:0

Голи: Хордан, 56, Ламела 85

Іспанська команда впевненр змогла здолати кривдників київського Динамо. Турецькій команді доведеться добряче помізкувати, аби отримати нагоду вийти у чвертьфінал Ліги Європи.

Відеоогляд матчу:

Шахтар – Феєнорд 1:1

Голи: Ракіцький, 78 – Бульяде, 88

Донецький колектив на силу зміг вирвати нічию у матчі з нідерландським клубом. "Гірникам" вдалось забаити дотепний гол та не вийти лузерами з відверто програного матчу.

Відеоогляд матчу:

Ювентус – Фрайбург 1:0

Голи: Ді Марія, 53

Італійський гранд зі всіх сил намагається вилізти зі своєї кризи. Перемога у Лізі Європи – єдиний шанс "старої синьйори" зіграти у наступному розіграші Ліги чемпіонів. На шляху туринців постраждав Фрайбург.

Відеоогляд матчу: