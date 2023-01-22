Україна заїхала у топ-10 жіночої естафети: Джима та Білосюк були одними з найшвидших

У неділю, 22 січня, відбулась жіноча естафета на 6-му етапі Кубку світу з біатлону в Антхольц-Антерсельві. Українська збірна стала дев'ятою.

Протягом усієї гонки Франція була серед головних претенденток на перемогу у жіночій естафеті. Що і втілилось у тріумф на трасі. Дуже гарні чотири етапи у виконанні француженок, пише 24 канал.

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Цікаво, що на останніх метрах дистанції біля Франції з'явилась зірочка, яку організатори ставлять після помилки. Режисери натякали на неправильному передаванні естафети, але після відеоповтору зірочка біля Франції зникла.

Франція перемогла у жіночій естафеті. Другою стала Швейцарія, трійку лідерок замкнула Німеччина з відставанням у вже понад 1 хвилину. З дерев'яними нагородами залишилась Італія.

Результат жіночої естафети

1. Франція (0+2) 1:07:21,3

2. Швеція (0+8) +45,2

3. Німеччина (0+10) +1:16,9

…

9. Україна (0+6) +3:49,0

Неоднозначний виступ українок

Забійницею збірної України була Кривонос. Анна, яка бігла під 11-м номером, проходила перше коло, замикаючи пелотон. Австрія вже відстрілялась, як Україна лише почала стрільбу. Але швидка та точна стрільба на лежці дозволила Кривонос не вийти на друге коло останньою. Україна вийшла на 11-й позиції з відставанням у майже 18 секунд.

Друге коло від українки було ганебним – відставання від лідерки вже складало понад 40 секунд. Кривонос пропустила повз себе ще трьох суперниць, які не вражали ходом. Божевільно поганий хід від Анни. На стійці Кривонос використала один додатковий патрон та з шести закрила усі мішені – 11-та позиція та відставання у 55 секунд.

Кривонос передала естафету Юлії Джимі за межами топ-10 та з відставанням в 1 хвилину та 34 секунди. Провальний перший етап для України.

Вже з перших метрів олімпійська чемпіонка у складі України почала скорочувати відставання від найближчих опоненток. З одним додатковим патроном Юлія пройшла лежку – 11-та позиція. Слід відзначити, що Норвегія пішла на коло штрафу.

Виступ Джими та Білосюк як у найкращі часи

На другому вогневому рубежі Джима знову використала один додатковий патрон та випередила фінку Едер. Юлія розпочала переслідування за Гаспарін, яка йшла попереду українки.

Блискавичне останнє коло від Джими. Юлія передала естафету Олені Білосюк 9-ю із відставанням у 2 хвилини 3 секунди.

Капітан збірної Білосюк вибила 5 із 5-ти на своїй першій стрільбі. На другій стрільбі в Олени виникнули перші проблеми – два промахи. Завдяки двом додатковим патронам українка закрила усі мішені. На останньому колі Білосюк вела жорстку боротьбу з швейцаркою Маєр. Між біатлоністками було відставання у секунду на користь українки.

Чудове останнє коло від Олени – третя швидкість з усіх учасниць на своєму етапі. Білосюк віддав естафету Анастасії Меркушиній з відривом від найближчої суперниці з Швейцарії у 8 секунд.

Вже на першому своєму колі Анастасія підпустила до себе швейцарку Хеккі – різниця у 3 секунди. Ближче до стрільби Меркушина вже пропустила повз себе швейцарку та відставала вже від неї на 9 секунд.

Меркушина вибила 5 із 5-ти та вибігла попереду Грос, яка використала один додатковий патрон. На стійці Анастасія впоралась із шести та вибігла на 9-му місці. Вона скористалась двома колами штрафу від чешки.

Україна так і фінішувала дев'ятою у жіночій естафеті. Якби не провальний хід Кривонос все могло бути ще краще.