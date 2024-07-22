Українські клуби дізналися суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
У понеділок, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2024/2025. Українські клуби дізнались своїх суперників.
Захід розпочався о 14:00 (за Києвом) у швейцарському Ньоні. У цьому раунді беруть участь 26 команд, повідомляє 24 Канал.
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Результати жеребкування для України
Свій шлях з третього етапу кваліфікації у Лізі Європи розпочне криворізький Кривбас. Він заслужив на це право завдяки здобуттю "бронзи" в УПЛ-2023/2024.
Також вступити в боротьбу з цього раунду кваліфікації Ліги Європи може київське Динамо. Це станеться, якщо "біло-сині" вилетять від Партизана в Лізі чемпіонів.
За результатом жеребкування, суперником команди Юрія Вернидуба стала Вікторія Пльзень. Кияни ж або Партизан зіграють проти невдахи пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – Лугано (Швейцарія) / Фенербахче (Туреччина).Довідка. Поєдинки третього етапу кваліфікації Ліги Європи відбудуться 8 та 15 серпня.
Всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи
- Мальме / Клаксвік – ПАОК / Борац
- Санта-Колома / Мітьюлланд – Буде-Глімт / РФС
- Теле / Слован – Шемрок Роверс / Спарта Прага
- Паневежис / Ягеллонія – ФКСБ / Маккабі Тель-Авів
- АПОЕЛ / Петрокуб – Ференцварош / ТНП
- Лудогорець / Динамо Мінськ – Лінкольн Ред Імпс / Карабах
- Динамо Київ / Партизан – Лугано / Фенербахче
- Мольде / Сількеборг – Кілмарнок / Серкль Брюгге
- Панатинаїкос / Ботєв – Аякс / Войводіна
- Ружомберок / Трабзонспор – Вісла Краків / Рапід Відень
- Брага / Маккабі Петах-Тіква – Сервет
- Корвінул / Рієка – Шериф / Ельфсборг
- Кривбас – Вікторія