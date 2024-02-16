За крок до фіналу: Калініна припинила боротьбу на турнірі в Досі у парному розряді
Експерша ракетка України Ангеліна Калініна не змогла пробитися до парного фіналу турніру WTA 1000 у катарській Досі. Ангеліна та китаянка Сюй Іфань програли американським тенісисткам
Ангеліна Калініна / Сюй Іфань – Керолайн Доулхайд / Дезіре Кравчик 6:7(5), 4:6
Ангеліна Калініна втретє у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу парного розряду на рівні WTA-туру. У Досі українсько-китайській парі протистояли американки Керолайн Доулхайд та Дезіре Кравчик, пише 24 Канал.
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Калініна та Сюй Іфань за підсумком двох сетів поступилися представницям США. У першому сеті українсько-китайська пара вела після двох геймів – 2:0. Проте дует Доулхайд – Кравчик зумів вирівняти становище та виграти сет на тай-брейку.
А в другій партії Калініна та Сюй Іфань були в ролі наздоганяючих. Та все ж у підсумку американки виявилися сильнішими – 6:4.
Таким чином, у фіналі парного розряду турніру Qatar Open зустрінуться пари Доулхайд / Кравчик та Демі Схюрс (Нідерланди) / Луїза Стефані (Бразилія).
Як виступила Калініна у Досі
- Нагадаємо, що у парному чвертьфіналі Калініна та Сюй Іфань вибили з боротьби "нейтральну" пару у складі Катерини Александрової та Ірини Хромачової.
- В одиночному розряді Калініна перемогла чемпіонку US Open Емму Радукану у стартовому матчі. Але в другому колі Ангеліна припинила боротьбу, поступившись українській латвійці Альоні Остапенко.