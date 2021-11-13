Результат Хемілтона у кваліфікації гран-прі Бразилії анульований: чому покарали британця
Джерело:твітер Формули 1
Льюїс Хемілтон отримав дискваліфікацію за підсумками кваліфікації гран-прі Бразилії. Боліт британця не відповідав технічному регламенту.
Ще один "прокол" Хемілтона
Болід Льюїса Хемілтона не пройшов перевірку після кваліфікації. Машина британського гонщика не відповідала регламенту Формули-1.
Варте уваги Інтрига загострюється: Хемілтон отримав штраф перед гран-прі Бразилії
Сесія вдало завершилась для британця – Хемілтон став першим, випередивши Макса Ферстаппена та Валттері Боттаса. Але от після розпочався жахливий сон для британця. Параметри заднього крила не відповідали вимог регламенту – відстань між ними понад 85 дозволених міліметрів.
Пілоту винесли жорстке покарання – дискваліфікація із протоколу кваліфікації та старт спринту з останнього 20-го місця. Після такого рішення з лідерської позиції стартуватиме його прямий конкурент Ферстаппен.
Стартові позиції після дискваліфікації / Фото twitter.com/F1
Раніше отримав ще й штраф
- Перед стартом гран-прі Бразилії Хемілтон отримав штраф. Заміна двигуна привела до поганих наслідків для британця.
- Пілот Mercedes отримав штраф у вигляді мінус 5-ти позицій за підсумками спринту.