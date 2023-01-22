Вперше у сезоні: українські фристайлісти здобули дві медалі на Кубку світу в Канаді

Одразу дві нагороди приніс для українських спортсменів другий етап Кубка світу з лижної акробатики. Бронзові медалі завоювали Анастасія Новосад і Дмитро Котовський.

У канадському Ле-Реле відбувся черговий етап Кубка світу з лижної акробатики. Вперше в нинішньому сезоні українські фристайлісти завоювали медалі.

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Медальний дуплет українців

Спочатку Анастасія Новосад у суперфіналі виконала подвійне сальто з трьома гвинтами на оцінку 88,71. Такий результат приніс їй бронзову медаль. За крок від п’єдесталу зупинилися Ольга Полюк, яка з сумою балів 71,34 зайняла четверту сходинку.

Медальний почин українців продовжив Дмитро Котовський. За виконання суперфінального стрибка "гвинт-гвинт-два гвинти" він отримав найкращу оцінку 120,81. Таким чином Котовський заробив бронзову нагороду Кубка світу.

До речі, ця медаль перша для Дмитра в індивідуальних змаганнях. Раніше він підіймався на п'єдестал лише у командній першості. А для Анастасії це друга індивідуальна нагорода на Кубках світу і четверта загалом.

, що на першому етапі Кубка світу в Руці українські фристайлісти залишилася без нагород. Тоді найкращий результат продемонструвала Анастасія Новосад, яка зайняла 8 місце.