Мужньо стояв на одній нозі: Рейзлін з травмою переміг суперника у командній шпазі на Олімпіаді

Ігор Рейзлін був одним із шпажистів, які виступали за Україну у командній шпазі. Бронзовий призер Олімпіади-2020 зі пошкодженням виграв свій поєдинок.

Справжній український козак

Українська збірна припинила свої змагання у командній шпазі у чвертьфіналі Олімпіади-2020. Кривдниками українців стали китайські шпажисти, які у непоступливій боротьбі здолали наших спортсменів із різницею у 10 уколів – 35:45.

​Як це було Українські шпажисти прикро поступились китайцям у чвертьфіналі Олімпіади-2020

У складі України виступали Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар і Анатолій Герей. У боротьбі за 5 місце наші хлопці поступились французам, які у 2016 році стали олімпійськими чемпіонами у Ріо-де-Жанейро (39:45).

Бронзовий призер у Токіо прокоментував свій виступ у командному старті. Рейзлін зізнався, що вийшов на старт із травмою. Тренери пропонували шпажисту знятись, але Ігор не бачив сенсу не виступати.

Старший тренер запитував: "Можливо, знімемось?" Я не бачив сенсу зніматись. Як міг, намагався відстояти на одній нозі. Навіть вдалось виграти бій,

– сказав шпажист.