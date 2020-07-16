Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних з футболу. Україна надалі посідає 24-у сходинку, маючи 1537 балів.

У липневому рейтингу збірна України, як і в попередні місяці, перебуває на 24-му місці. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а, інформує сайт УАФ.

Варте уваги: Нова форма збірної України – вишиванка на футболці і традиційні кольори: фото та відео

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди – 14-е, Австрія – 26-е.

Рейтинг ФІФА

1. Бельгія – 1765

2. Франція – 1733

3. Бразилія – 1712

4. Англія – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватія – 1642

7. Португалія – 1639

8. Іспанія – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбія – 1622

…

24. Україна – 1537

У топ-15 рейтингу ФІФА розташувалися суперники України в Лізі націй. Збірна Іспанії має найвищий рейтинг, посідаючи 8-е місце. Швейцарія – 12-а, збірна Німеччини – 15-а.

Перший матч у 2020 році збірна України проведе 3-го вересня. У Львові підопічні Андрія Шевченка приймуть Швейцарію у рамках першого туру Ліги націй.