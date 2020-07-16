На якому місці збірна України в рейтингу ФІФА 2020
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних з футболу. Україна надалі посідає 24-у сходинку, маючи 1537 балів.
У липневому рейтингу збірна України, як і в попередні місяці, перебуває на 24-му місці. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а, інформує сайт УАФ.
Варте уваги: Нова форма збірної України – вишиванка на футболці і традиційні кольори: фото та відео
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди – 14-е, Австрія – 26-е.
Рейтинг ФІФА
1. Бельгія – 1765
2. Франція – 1733
3. Бразилія – 1712
4. Англія – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватія – 1642
7. Португалія – 1639
8. Іспанія – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбія – 1622
…
24. Україна – 1537
У топ-15 рейтингу ФІФА розташувалися суперники України в Лізі націй. Збірна Іспанії має найвищий рейтинг, посідаючи 8-е місце. Швейцарія – 12-а, збірна Німеччини – 15-а.
Перший матч у 2020 році збірна України проведе 3-го вересня. У Львові підопічні Андрія Шевченка приймуть Швейцарію у рамках першого туру Ліги націй.