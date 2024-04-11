Рейтинг зарплат тренерів Євро-2024: Сергій Ребров не потрапив у топ-10

Наставник збірної України отримує трохи більше одного мільйона євро на рік. Таку ж зарплату має і коуч Іспанії, але при цьому Ребров знаходиться лише в середині рейтингу.

Наприкінці березня збірна України оформила вихід на чемпіонат Європи-2024. Наша команда здолала у плей-оф кваліфікації Боснію і Герцеговину та Ісландію.

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Ребров має середню зарплату

Майже рік тому збірну очолив Сергій Ребров, під керівництвом якого "синьо-жовті" і здійснили прорив. Тим часом, французькі ЗМІ оприлюднили рейтинг зарплат всіх тренерів-учасників Євро-2024.

Згідно з джерелом, зарплата Реброва становить 1,25 мільйона євро на рік, тобто близько 100 тисяч на місяць. За цим показником Сергій не виходить у топ-10 наставників Євро.

Українець ділить 13-14 місця із головним тренером збірної Іспанії Луїсом де ла Фуенте. Очолив рейтинг наставник збірної Англії Гарет Саутгейт, який отримує у 4,5 раза більше за Реброва – 5,8 мільйона на рік.

Рейтинг зарплат тренерів на Євро-2024:

Гарет Саутгейт (Англія) – 5,8 мільйона євро Юліан Нагельсманн (Німеччина) – 4,8 мільйона євро Роберто Мартінес (Португалія) – 4 мільйони євро Дідьє Дешам (Франція) – 3,8 мільйона євро Лучано Спаллетті (Італія) – 3 мільйони євро Рональд Куман (Нідерланди) – 3 мільйони євро Вінченцо Монтелла (Італія) – 1,8 мільйона євро Мурат Якін (Швейцарія) – 1,6 мільйона євро Ральф Рангнік (Австрія) – 1,5 мільйона євро Доменіко Тедеско (Бельгія) – 1,5 мільйона євро Златко Даліч (Хорватія) – 1,5 мільйона євро Драган Стойкович (Сербія) – 1,4 мільйона євро Луїс де ла Фуенте (Іспанія) – 1,25 мільйона євро Сергій Ребров (Україна) – 1,25 мільйона євро Каспер Х'юлманд (Данія) – 1,15 мільйона євро Сілвіньо (Албанія) – 750 тисяч євро Міхал Пробєж (Польща) – 560 тисяч євро Стів Кларк (Шотландія) – 550 тисяч євро Франческо Кальцона (Словаччина) – 540 тисяч євро Марко Россі (Угорщина) – 300 тисяч євро Матьяж Кек (Словенія) – 300 тисяч євро Іван Гашек (Чехія) – 250 тисяч євро Едвард Йорданеску (Румунія) – 240 тисяч євро Віллі Саньоль (Грузія) – 200 тисяч євро

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Замикає топ-десятку тренер суперника збірної України Доменіко Тедеско. Італієць на чолі Бельгії заробляє 1,5 мільйона на рік. Найменше ж отримує коуч збірної Грузії Віллі Саньоль – 200 тисяч євро.

Нагадаємо, що Україна потрапила в групу Е на Євро-2024, де протистоятиме Бельгії, Румунії та Словаччині. Матчі турніру відбудуться з 14 червня по 14 липня в Німеччині.