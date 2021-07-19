Костюк повторила рекорд у рейтингу WTA, Калініна увірвалася у топ-80

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. Відразу дві представниці України здійснили помітний прогрес.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна залишилася на 6 місці. Водночас Даяна Ястремська втратила ще дві позиції – 46 сходинка.

До речі Особливе відчуття, коли граєш за Україну, – Світоліна націлилась на медаль Олімпіади

Рекорди українок

Марта Костюк підійнялася на 65 місце. Українська тенісистка повторила особистий рекорд.

Найкращий результат у кар'єрі продемонструвала Ангеліна Калініна.

Українка, яка 18 липня вперше зіграла у фіналі турніру WTA, відтепер посідає 80 місце. На жаль, Ангеліна програла Юлії Путінцевій у фіналі турніру в Будапешті (Угорщина).

Рейтинг WTA

1. Ешлі Барті (Австралія)

2. Наомі Осака (Японія)

3. Аріна Соболенко (Білорусь)

4. Софія Кенін (США)

5. Б'янка Андреєску (Канада)

6. Еліна Світоліна (Україна)

…

46. Даяна Ястремська (Україна)

65. Марта Костюк (Україна)

80. Ангеліна Калініна (Україна)

141. Катерина Козлова (Україна)

144. Катаріна Завацька (Україна)

179. Леся Цуренко (Україна)

207. Дар'я Снігур (Україна)

220. Катерина Бондаренко (Україна)