21-річна польська тенісистка просто забула одягнути на своє екіпірування стрічку у кольорах українського прапора. До цього Іга Швьонтек постійно виступала із синьо-жовтою стрічкою на майці чи кепці.

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Швьонтек: Я просто забула надіти її

Перша ракетка світу із перших днів повномасштабного вторгнення Росії висловлює свою підтримку Україні та допомагає фізично, фінансово. Швьонтек організовує благодійні турніри та щоразу нагадує світу, що війна в Україні досі триває.

Швьонтек проти військових дій у сусідній державі та просить російських, білоруських тенісистів перервати своє мовчання, засудивши війну в Україні.

Я просто забула надіти її. То була моя дурість, але нічого не змінилося. Так, я просто забула,

– сказала польська тенісистка.

Відзначимо, що у першому колі Іга у двох сетах легко розібралась із китаянкою Цінь Вень Чжен – 6:1, 6:4.

Цікаво! У чвертьфіналі на Швьонтек чекатиме значно сильніша суперниця. Опоненткою титулованої польки буде представниця Чехії Кароліна Плішкова (WTA №17). Поєдинок на німецькому корті розпочнеться 21 квітня, орієнтовний час 19:30 (за Києвом).

Також польська тенісистка ще у січні 2023 року відкрила черговий збір коштів для українських дітей. Іга запустила у продаж лімітовану колекцію оригінальних футболок із написами "IGA & FRIENDS" та "1GA". Такий одяг носить лише сама Швьонтек, її команда та близьке оточення.

Усі виручені від продажу футболок кошти пішли на рахунки UNICEF Polska, який допомагає українським дітям, які вимушено покинули рідну країну.