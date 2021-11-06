Рейтинг WTA на час паузи буде заморожений
Востанняє Катаріна виходила на корт у вересні, на турнірі WTA, у словенському Порторожі. У першому ж матчі українка поступилася британці Кеті Бултер.
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Тенісистка повідомила, що тривала перерва пов'язана з проблемами зі здоров'ям. Спортсменка наголосила, що їй не легко було прийняти відповідне рішення, проте інших варіантів у неї не було.
"Хочу оголосити важливу новину про себе. Прийняла важке рішення взяти паузу у турі на шість місяців та заморозити свій рейтинг у зв'язку із моїми проблемами зі здоров'ям, що супроводжують мене вже два роки та не дозволяють робити те, що я дуже сильно люблю. Було дуже важко прийняти таке рішення, але воно, напевно, є найкращим для мене у цей момент, а також для моєї кар'єри", – написала тенісистка.
Завацька переконана, що через пів року зможе повернутися у спорт та поліпшити свої результати.
Це дасть мені час відновитися у першу чергу, добре потренуватися та мати можливість знову виступати на високому рівні, бути готовою боротися за титули на турнірах та досягти своїх цілей,
– наголосила Катаріна.
Українка зазначила, що її рейтинг WTA на час паузи буде заморожений. Тобто кількість очок, які вона заробила, не згоратимуть на час її відсутності.
- В оновленому рейтингу WTA Завацька посідає 179-е місце, маючи 401 очко.
- Катаріна виступила на 15 турнірах у 2021 році. Найкращий результат на рівні турнірів WTA – 1/8 фіналу на турнірах у Болі, Палермо та Карслруе.
- 21-річній тенісистці вдалося здобути шість титулів на рівні турнірів ITF. Востаннє – у Контрексвіллі у липні 2019 року.