Неймовірний прогрес після титулу: Світоліна відіграла 316 позицій у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг WTA. Майже усі українські тенісистки зазнали регресу, окрім Еліни Світоліної, повернення якої триває чудово.

27 травня Еліна Світоліна здобула свій дебютний трофей після народження донечки Скай. Тріумф українська тенісистка здійснила на очах французьких уболівальників у Страсбурзі, повідомляє 24 Канал.

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Світоліна – промінь надії на тлі поганих виступів інших українок

У фіналі українка переграла у двох сетах принципову суперницю з Росії Анну Блінкову 2:6, 3:6. Цей успіх дозволив Світоліній здійснити ще один шалений стрибок у рейтингу WTA.

29 травня Еліна стала 192-ю ракеткою світу. А це стрибок на 316 позицій одразу. Чудовий прогрес від українки.

Натомість інші українські тенісистки втратили свої місця. Перша ракетка країни Ангеліна Калініна опустилась на одну сходинку – 26-те місце.

Леся Цуренко та Катерина Байндль втратили по три позиції – 66-та та 83-та позиції відповідно. Інші менш титуловані українки теж зазнали регресу. Нові місця українок у рейтингу WTA можна дізнатись тут.

Марта Костюк та Даяна Ястремська зберегли свої сходинки – 39-та та 144-та місця відповідно.

Без змін у десятці найкращих