Динамо та Шахтар потрапили у топ-10 рейтингу за кількістю вихованців у світовому футболі

Українські клуби можуть пишатися своїми академіями, які дають футболістів не лише власним командам. Кияни зовсім трохи відстали від лідера Аякса.

Українські гранди Динамо та Шахтар відомі не тільки результатами в УПЛ, але і одними з найкращих академій в Україні. Чимало випускників цих клубів грають в рідному чемпіонаті та закордоном.

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Динамо та Шахтар у топі

Як виявилось, кияни та донеччани потрапили до престижного світового рейтингу, який був складений CIES Football Observatory. Вони склали топ-10 клубів, чиї вихованці зараз грають у найвищих дивізіонах топ-48 країн світу.

Згідно з цим, Динамо має аж 80 випускників своєї академії, що дозволяє киянам йти на шостому місці в рейтингу. Донеччани ж мають на шістьох менше (74) і замикають топ-10 разом із загребським Динамо.

Рейтинг клубів за кількістю вихованців у професійному футболі:

Аякс (Нідерланди) – 86 Бенфіка (Португалія) – 85 Спортінг (Португалія) – 83 Дефенсор (Уругвай) – 82 Бока Хуніорс (Аргентина) – 81 Динамо Київ (Україна) – 80 Рівер Плейт (Аргентина) – 79 Барселона (Іспанія) – 77 Насьональ (Уругвай) – 77 Динамо Загреб (Хорватія) – 74 Шахтар (Україна) – 74

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Лідери за вихованцями в клубі

Лідером же є нідерландський Аякс із 86 випускниками, випереджаючи на одного лісабонську Бенфіку. Топ-трійку замикає інший португальський столичний клуб Спортінг.

Що цікаво, зараз у складі "біло-синіх" виступає 18 власних вихованців, тоді як у "гірників" – 15. За цим показником представники УПЛ мають найвищий показник серед усіх команд топ-десятки.