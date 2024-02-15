Оновлений рейтинг збірних від ФІФА: Україна втратила 2 позиції – значення для відбору до ЧС-2026

У четвер, 15 лютого, пресслужба ФІФА вперше опублікувала рейтинг національних збірних у 2024 році. Україна в нього зазнала регресу.

Востаннє Міжнародна федерація футболу оновлювала рейтинг у грудні 2023 року, тоді "синьо-жовті" були на 22-й сходинці. Наразі підопічні Реброва опустилися на 24-ту позицію.

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Україна продовжує утримувати важливе місце в рейтингу

Національна збірна України за цей період не проводила матчів та продовжує мати у своєму активі 1553.35 бали, Її випередили Австралія та Південна Корея, які брали участь у Кубку Азії з футболу та дійшли до чвертьфіналу та півфіналу відповідно.

Зазначимо, що рейтинг ФІФА матиме вплив на формування кошиків у жеребкуванні кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Воно відбудеться у грудні 2024 року. Європейські збірні будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд.

Таким чином, щоб потрапити до першого кошика треба перебувати у топ-12 найкращих національних команд континенту згідно з рейтингом ФІФА. Наразі Україна замикає дванадцятку. Найближчими нашими переслідувачами є Австрія, Швеція та Угорщина.



Топ-15 європейських збірних у рейтингу за лютий 2024 року / Скриншот із сайту ФІФА

. Серед квартету групи В1 Ліги націй-2024/2025 Україна посідає перше місце. Майбутні суперники "синьо-жовтих" наразі розташувалися на наступних позиціях: Чехія (40), Албанія (64), Грузія (77).

Топ-10 оновленого рейтингу ФІФА залишився без змін