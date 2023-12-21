Україна завершила 2023 рік у топ-25 рейтингу ФІФА: як це допоможе у відборі на ЧС-2026
Джерело:сайт ФІФА
Команда Сергія Реброва зберегла 22 місце у світовому рейтингу збірних. "Синьо-жовті" мають непогані шанси потрапити у перший кошик при жеребкуванні кваліфікації на наступний Мундіаль.
ФІФА оприлюднила останній свій рейтинг чоловічих збірних у 2023 році. Минулого разу федерація його оновлювала в кінці листопада.
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За грудень же збірні майже не проводили міжнародних матчів, тому у серед топ-40 відбулась лише одна зміна. Колумбія потіснила Мексику на 15 місце, а сама стала 14-ою.
Україна ж завершила рік на 22 позиції з показником 1553,35 очок. Попереду йде Іран, який має майже на 12 балів більше. Позаду ж підпирає Південна Корея, різниця всього 2,7 очка.
Топ-10 рейтингу ФІФА за грудень 2023 року:
- Аргентина – 1855,20
- Франція – 1845,44
- Англія – 1800,05
- Бельгія – 1798,46
- Бразилія – 1784,09
- Нідерланди – 1745,48
- Португалія – 1745,06
- Іспанія – 1732,64
- Італія – 1718,82
- Хорватія – 1717,57
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Зазначимо, що рейтинг ФІФА матиме вплив на формування кошиків перед жеребкуванням кваліфікації на ЧС-2026. Процедура має відбутися у грудні 2024 року. Збірні від УЄФА будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд.
Таким чином, 12 найкращих збірних Європи згідно з рейтингом ФІФА будуть посіяні у першому кошику. І Україна зараз є як раз дванадцятою. Найближчими нашими конкурентами є Австрія, Швеція та Угорщина.
Топ-15 збірних від зони УЄФА:
- Франція – 1845,44
- Англія – 1800,05
- Бельгія – 1798,46
- Нідерланди – 1745,48
- Португалія – 1745,06
- Іспанія – 1732,64
- Італія – 1718,82
- Хорватія – 1717,57
- Німеччина – 1631,22
- Швейцарія – 1613,44
- Данія – 1601,31
- Україна – 1553,35
- Австрія – 1546,10
- Швеція – 1530,19
- Угорщина – 1525,13