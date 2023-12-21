Україна завершила 2023 рік у топ-25 рейтингу ФІФА: як це допоможе у відборі на ЧС-2026

Команда Сергія Реброва зберегла 22 місце у світовому рейтингу збірних. "Синьо-жовті" мають непогані шанси потрапити у перший кошик при жеребкуванні кваліфікації на наступний Мундіаль.

ФІФА оприлюднила останній свій рейтинг чоловічих збірних у 2023 році. Минулого разу федерація його оновлювала в кінці листопада.

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За грудень же збірні майже не проводили міжнародних матчів, тому у серед топ-40 відбулась лише одна зміна. Колумбія потіснила Мексику на 15 місце, а сама стала 14-ою.

Україна ж завершила рік на 22 позиції з показником 1553,35 очок. Попереду йде Іран, який має майже на 12 балів більше. Позаду ж підпирає Південна Корея, різниця всього 2,7 очка.

Топ-10 рейтингу ФІФА за грудень 2023 року:

Аргентина – 1855,20 Франція – 1845,44 Англія – 1800,05 Бельгія – 1798,46 Бразилія – 1784,09 Нідерланди – 1745,48 Португалія – 1745,06 Іспанія – 1732,64 Італія – 1718,82 Хорватія – 1717,57

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Зазначимо, що рейтинг ФІФА матиме вплив на формування кошиків перед жеребкуванням кваліфікації на ЧС-2026. Процедура має відбутися у грудні 2024 року. Збірні від УЄФА будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд.

Таким чином, 12 найкращих збірних Європи згідно з рейтингом ФІФА будуть посіяні у першому кошику. І Україна зараз є як раз дванадцятою. Найближчими нашими конкурентами є Австрія, Швеція та Угорщина.

Топ-15 збірних від зони УЄФА: