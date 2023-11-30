ФІФА оновила рейтинг збірних на листопад: яке місце посідає Україна та чим він важливий

Команда Сергія Реброва зберегла місце у порівнянні з жовтневим рейтингом. Крім того, наша збірна має перспективи потрапляння у перший кошик при кваліфікації ЧС-2026.

Минулого тижня завершились міжнародні матчі. У кваліфікації Євро-2024 фінішував груповий етап, а у Південній Америці пройшли чергові ігри відбору на ЧС-2026.

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Без зміни позиції

Наприкінці листопада ФІФА оновила свій рейтинг збірних. Україна зберігла у ньому 22 місце, на якому опинилась після минулого оновлення.

Цього місяця "синьо-жовті" провели один заліковий матч – нічия проти Італії (0:0). Це дозволило поповнити наш доробок на 4,02 бала та наблизитись до 21 місця Ірана.

Рейтинг ФІФА за листопад 2023 року ("сусіди" України):

Сенегал – 1594,31 Іран – 1565,08 Україна – 1553,35 Південна Корея – 1550,65 Австрія – 1546,10 Австралія – 1539,22

Наш найближчий суперник по кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина втратила шість позицій і наразі йде 69-ою. Лідерами ж залишаються фіналісти ЧС-2022 Аргентина та Франція, а ось Бразилію із топ-трійки потіснила Англія.

Топ-10 рейтингу ФІФА за листопад 2023 року:

Аргентина – 1855,20 Франція – 1845,44 Англія – 1800,05 Бельгія – 1798,46 Бразилія – 1784,09 Нідерланди – 1745,48 Португалія – 1745,06 Іспанія – 1732,64 Італія – 1718,82 Хорватія – 1717,57

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Шанси на перший кошик

Варто відзначити, що рейтинг ФІФА формуватиме кошики при жеребкуванні відбору ЧС-2026. Воно має пройти орієнтовно у грудні 2024 року. Команди з зони УЄФА розподіляться на 12 груп по 4-5 збірних.

Тобто 12 найкращих європейських збірних рейтингу ФІФА опиняться у першому кошику. Наразі Україна як раз дванадцята, найближчими переслідувачами з зони УЄФА є Австрія, Швеція та Угорщина.

Топ-15 команд зони УЄФА: