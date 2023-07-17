В Україні змінилась перша ракетка країни: оновлений рейтинг ATP після Вімблдону
Представники нашої країни не пробились в основну сітку трав'яного турніру Grand Slam. Втім Віталій Сачко вдало з'їздив у Румунію та обійшов у списку Олексія Крутих.
Топ-десятка рейтингу АТР без змін
Організація ATP, яка займається чоловічим професійним тенісом, оновила рейтинг після Вімблдону. На жаль, українці так і не потрапили на трав'яний Grand Slam цього року.
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Чемпіоном турніру став іспанець Карлос Алькарас. Перша ракетка світу у виснажливому бою переграв Новака Джоковича, який до цього чотири рази поспіль тріумфував на Вімблдоні.
Це дозволило Алькарасу лише зміцнити свої лідерські позиції в рейтингу АТР. Загалом же у першій десятці списку жодних змін не відбулось.
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|ОЧКИ
|1
|Карлос Алькарас
|Іспанія
|9675
|2
|Новак Джокович
|Сербія
|8795
|3
|Даніїл Мєдвєдєв
|-
|6520
|4
|Каспер Рууд
|Норвегія
|5005
|5
|Стефанос Ціціпас
|Греція
|4850
|6
|Хольгер Руне
|Норвегія
|4825
|7
|Андрій Рубльов
|-
|45225
|8
|Яннік Зіннер
|Італія
|3975
|9
|Тейлор Фріц
|США
|3310
|10
|Френсіс Тіафо
|США
|3130
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Зміна першої ракетки України
Єдиним представником України міг стати перша ракетка країни Олексій Крутих. Втім киянин вже у першому раунді кваліфікації поступився угорцю Фабіану Марожану. Через це Олексій втратив аж 17 позицій в рейтингу АТР та скотився на 199 місце.
Ба більше, Крутих позбувся статусу першої ракетки України. Найкращим в країні тепер є Віталій Сачко, який піднявся на 187 позицію. Спортсмен з Кременчука не заявлявся на Вімблдон, а ось на челленджері в румунських Ясси пройшов двох опонентів, дійшовши до чвертьфіналу.
Топ-5 тенісистів з України:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|ОЧКИ
|187
|Віталій Сачко
|314
|199
|Олексій Крутих
|292
|320
|Ілля Марченко
|161
|398
|Владислав Орлов
|114
|421
|Ерік Ваншельбойм
|107