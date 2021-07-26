Зробив все, що міг: Лунін зіграв за Реал у програному матчі з Рейнджерсом – відео

Мадридський Реал провів контрольний матч проти Рейнджерса (1:2). Український воротар Андрій Лунін провів на полі всі 90 хвилин.

Рейнджерс – Реал 2:1

Голи: Сакала 55, Іттен 77 – Родріго 6

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Гра розпочалась дуже добре для Реалу – вже на шостій хвилині Родріго реалізував вихід один на один з голкіпером після пасу Одегора. Однак дуже швидко шотландці перехопили ініціативу і влаштували справжню облогу воріт українського голкіпера. В першому таймі Андрій в кількох епізодах рятував свою команду, а ось після перерви пропустив двічі. Втім, дорікати йому за це навряд чи варто, адже експериментальний захист Реал зіграв вкрай слабко.

Відігратись вершковим не вдалось, адже окрім натхненної гри господарів, їм довелось ще й завершувати поєдинок у меншості – за грубий фол червону картку на 76-й хвилині отримав Начо.

Додамо, що для Реалу це був перший матч в рамках підготовки до нового сезону.

Рейнджерс – Реал відеоогляд