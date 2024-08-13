Рейнджерс – Динамо: онлайн-трансляція важливого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповідь із шотландським Рейнджерсом. На кону поєдинку стоїть вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025.

Другий матч між Рейнджерсом та Динамо відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у шотландському Глазго. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі з Італії Марко Гуїди пролунає о 21:45 (за київським часом). Важливу гру можна переглянути безпосередньо у цій новині 24 Каналу.

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Перша гра між командами закінчилась нічиєю 1:1. Тому уся інтрига зберегла до другого матчу. Хоча Динамо було близьке, аби мінімально перемогти у поєдинку в Любліні. Підопічні СаШо втратили звитягу у компенсований до матчу час.

Майбутня гра буде четвертою лобовою зустріччю Рейнджерса та Динамо. Наразі в обох команд по одній перемозі. Ще один поєдинок закінчився нічиєю (остання гра).

До матчу-відповіді обидва колективи підходять із гарним настроєм. Обидва клуби здобули перемоги у внутрішніх чемпіонатах. Обидва матчі закінчились звитягами 2:1.

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Нагадаємо, що на шляху до групового раунду Динамо вже вибило сербський Партизан із кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025 (сумарно 9:2).

Переможець цього протистояння вийде на тріумфатора гри Зальцбург – Твенте. У першому матчі перемогу святкували австрійці 2:1.

Рейнджерс – Динамо: онлайн