Революція Де Дзербі: Шахтар відмовився продовжувати контракти з двома ветеранами

Донецький Шахтар найближчим часом залишиться без гравців, які вже тривалий час виступають в команді. У цей список потрапили два лідери Шахтаря минулих сезонів – Марлос і Жуніор Мораес, а також Дентінью.

Журналіст Ігор Циганик вважає, що ці гравці покинуть команду після закінчення своїх нинішніх контрактів.

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Мораеса в кінці року закінчується контракт. Він повинен повернутися до тренувань в жовтні, але я не думаю, що на нього сильно розраховують. Де Дзербі будує нову команду, і ці гравці себе вичерпали. У Марлоса і Дентінью, думаю, ситуація аналогічна. Не знаю, що має статися, щоб з ними продовжили контракти,

– сказав Циганик.

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