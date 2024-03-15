У реванші Усик – Фʼюрі на кону може не бути абсолюта: відома причина

Боксер, який програє в поєдинку за абсолютне чемпіонство в хевівейті, навряд чи зможе розраховувати на всі титули в реванші. Тож Олександру Усику вкрай необхідно перемагати Тайсона Ф'юрі саме 18 травня.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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У реванші Усик – Ф'юрі на кону навряд чи будуть усі титули

У контракті на поєдинок прописаний пункт про реванш. Утім, якщо другий бій справді відбудеться, то він вже не буде таким престижним, як перший.

А все тому, що WBC може забов'язати переможця захищати титул проти обов'язкового претендента, який визначиться у поєдинку Агіт Кабайєл – Франк Санчес. Кубинець Санчес у рейтингу WBC йде на другій позиції, а організація вже санкціонувала бій за статус обов'язково претендента.

Крім того, IBF вимагає, щоб переможець бою Усик – Ф'юрі одразу після першого поєдинку бився з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем. В іншому випадку IBF зробить титул вакантним.

У такому разі бій-реванш Усика та Ф'юрі буде вже не з усіма титулами на кону, відповідно, абсолютним чемпіоном переможець не буде.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.