"Змінить стратегію": колишня жертва Усика назвав переможця реваншу українця з Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі у травні провели "бій століття". Вони визначали ім'я першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Ним став український боксер. Він майже нокаутував британця у дев'ятому раунді, проте той зміг вистояти, але за очками перемогу здобув Олександр Усик.

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Прогноз від Гантера

Попереду на них очікує реванш. Своєю думкою щодо другої битви поділився американський боксер Майкл Гантер.

За його словами, глядачі стануть свідками дуже схожого сценарію з першим поєдинком, де український чемпіон знову переможе.

Другий бій буде дуже схожий на перший поєдинок, і Усик його витягне. Ф’юрі трохи перелаштується та змінить стратегію, яка дасть йому трохи різноманітності, але я вважаю, що Усик вийде переможцем,

– сказав Гантер.

Важливо. Напередодні було оголошено дату реваншу Усик – Ф’юрі. Він, як і анонсувалося раніше, відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що у 2017 році Олександр Усик переміг Майкла Гантера одностайним рішенням суддів і захистив чемпіонський пояс WBO у крузервейті. Та поразка досі залишається єдиною у професійній кар'єрі 36-річного американця.