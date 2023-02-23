Суперник Шахтаря в ЛЄ купив автомобіль швидкої допомоги, який рятуватиме життя українців

Увесь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну у війні проти Росії. Суперник Шахтаря у Лізі Європи теж не став виключенням.

Французький клуб допоможе медичній сфері України. Спонсори Ренн виділили 100 тисяч євро на придбання нового автомобіля швидкої допомоги, яку вже купив футбольний клуб.

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Французька допомога для України

Ренн передасть автомобіль після останнього тренування Шахтаря у Франції. На цьому допомога від суперника "гірників" не закінчилась.

Клуб Ліги 1 запросив представників української команди на гала-вечерю, на якій Ренн хоче влаштувати збір коштів на потреби України.

Також суперник Шахтаря запросив на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи 250 українських військових та біженців, які з трибун "Руазон-Парк" зможуть переглянути поєдинок.

Відзначимо, що вже майже рік футбольні клуби з усього світу підтримують український футбол, молодих гравців, надаючи їм прихисток та допомогу.

Нагадаємо, що перша зустріч між цими клубами закінчилась перемогою команди Ігоря Йовічевіча 2:1. Переможні голи у складі "гірників" забивали Дмитро Криськів та Артем Бондаренко.

Перед майбутнім поєдинком французький клуб здобув впевнену домашню звитягу у внутрішньому чемпіонаті над Клермоном 2:0.

Шахтар готувався до цього матчу виключно завдяки тренувальному процесу.

Початок матчу-відповіді Ренн – Шахтар відбудеться 23 лютого о 22:00.