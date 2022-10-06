Динамо продовжує ганьбитись в Лізі Європи, програвши третій матч поспіль – відео голів
Команда Мірчі Луческу була дуже близька до нічиї на полі Ренна. Втім дика помилка від Дениса Попова принесла українцям поразку.
Ренн – Динамо 2:1
Голи: Террьєр, 23, Дуе, 89 – Циганков, 33.
Євросезон у київського Динамо явно не складається. Попри прохід Фенербахче та Штурма в кваліфікації ЛЧ, в основний турнір "біло-сині" так і не потрапили.
Як це було Онлайн-трансляція матчу Ренн – Динамо
На їх шляху встала Бенфіка. Ба більше, в Лізі Європи Динамо не набрало жодного балу в перших двох іграх.
Кияни дозволили Фенербахче взяти реванш (1:2), а також мінімально програлу АЕКу. Третім суперником підопіних Луческу був фаворит квартету Ренн, пише 24 канал.
Французи з перших хвилин почали доводити свою перевагу в класі і в середині першого тайму вийшли вперед. Після хитрого пасу від Гуїрі точно в дальню "дев'ятку" пробив Террьєр.
Як Ренн відкрив рахунок:
Втім, Динамо вирішило відповісти ще до перерву. Затяжна атака вилилась у перепасовку в чужому карному майданчику.
Відео голу Циганкова:
Буяльський скинув під удар набігаючому Циганкову і той з другої спроби пробив Манданда. У другому таймі перевага була на боці Ренна, однак захист Динамо справлявся з небезпекою.
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Однак удача знову відвернулась від киян. На 89 хвилині фатальну помилку зробив Попов. який вибивав м'яч від свого майданчика і потрапив в Дуе. Форвард холоднокровно зблизився із Бойком і забив переможний гол.
Відео голу Дуе:
Динамо залишається без очок, посідаючи останнє місце. Вже за тиждень підопічні Луческу зможуть взяти реванш у Ренна у номінально домашньому матчі. Лідером групи став Фенербахче, який у паралельній грі переміг АЕК (2:0).
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|6:4
|7
|3
|АЕК
|1
|0
|2
|2:4
|3
|4
|Динамо
|0
|0
|3
|2:5
|0