Рекордний трансфер: Динамо може продати ще одного гравця в Європу

Братиславський Слован зробив пропозицію Динамо щодо трансферу хавбека Георгія Цитаішвілі. Клуб запропонував киянам за гравця 2 мільйони євро.

Якщо київський клуб погодиться, то це буде рекордний трансфер в історії Словану.

До слова Динамо офіційно знайшло заміну Миколенку

Зазначимо, що за Слован виступає грузинський півзахисник Джаба Канкава, який раніше захищав кольори Дніпра (2007 – 2011, 2012 – 2015).

Кар'єра Цитаішвілі

У 2011 році Георгій переїхав в український чемпіонат. До переходу виступав на Кіпрі та був на перегляді у каталонській Барселоні.

До січня 2021-го виступав лише у структурі Динамо. Тоді поїхав в оренду у полтавську Ворсклу, де відіграв пів року.

У середині липня 2021 року попрямував в оренду у Чорноморець з Одеси. У сезоні-2021/2022 півзахисник відіграв 13 поєдинків, у яких забив один гол. Одеська команда пішла на зимову перерву на 13-му місці у турнірній таблиці.

Додамо, що минулого року Цитаішвілі змінив українське громадянство на грузинське. Хавбек провів за збірну Грузії чотири матчі.