Рекордний трансфер: Динамо може продати ще одного гравця в Європу
3 січня 2022 , 20:17Читать новость на русском
Джерело:GOAL.GE
Братиславський Слован зробив пропозицію Динамо щодо трансферу хавбека Георгія Цитаішвілі. Клуб запропонував киянам за гравця 2 мільйони євро.
Якщо київський клуб погодиться, то це буде рекордний трансфер в історії Словану.
До слова Динамо офіційно знайшло заміну Миколенку
Зазначимо, що за Слован виступає грузинський півзахисник Джаба Канкава, який раніше захищав кольори Дніпра (2007 – 2011, 2012 – 2015).За даними Transfermarkt, ринкова вартість Цитаішвілі становить один мільйон євро. Його контракт із Динамо розрахований до 30 червня 2025 року.
Кар'єра Цитаішвілі
- У 2011 році Георгій переїхав в український чемпіонат. До переходу виступав на Кіпрі та був на перегляді у каталонській Барселоні.
- До січня 2021-го виступав лише у структурі Динамо. Тоді поїхав в оренду у полтавську Ворсклу, де відіграв пів року.
- У середині липня 2021 року попрямував в оренду у Чорноморець з Одеси. У сезоні-2021/2022 півзахисник відіграв 13 поєдинків, у яких забив один гол. Одеська команда пішла на зимову перерву на 13-му місці у турнірній таблиці.
- Додамо, що минулого року Цитаішвілі змінив українське громадянство на грузинське. Хавбек провів за збірну Грузії чотири матчі.