Організатори Вімблдону оголосили рекордний призовий фонд: скільки грошей отримають учасники

Вже 3 липня в Англії стартує Вімблдон-2023 – найстаріший двотижневий турнір великого тенісу. Учасники цьогорічних змагань отримають рекордні гонорари.

Про це повідомила пресслужба організаторів Вімблдонського чемпіонату. Учасники змагань претендуватимуть на рекордні 44,7 мільйона фунтів.

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Рекордні призові Вімблдона

Ми раді, що в цьому році тенісисти матимуть рекордні призові, які збільшилися більш, ніж на 10%. Ми прагнемо за допомогою цього розподілу повернути призові чемпіонам і віцечемпіонам в одиночному розряді до рівня 2019 року, тобто до пандемії, одночасно забезпечуючи заслужену підтримку гравців у перших раундах змагань,

– заявив голова All England Club Ієн Г’юітт.

Зазначимо, що призовий фонд цьогорічного Вімблдонського турніру збільшився на 11,2% порівняно з 2022 роком і на 17,1% більше, ніж на Чемпіонаті до пандемії у 2019 році.

Чемпіони та фіналісти в жіночому та чоловічому одиночному розрядах отримають 2,35 мільйона фунтів та 1,175 мільйона відповідно.

Навіть тенісисти, які покинуть змагання в першому раунді, отримають збільшену винагороду. Так, призовий фонд відбіркового змагання збільшився на 14,5%, а гравці основної сітки одиночного розряду, які програють у першому раунді, отримають 55 тисяч. Це на 10% більше ніж у 2022 році.

Розподіл призових в одиночній сітці Вімблдона-2023

Перший раунд – 55 тисяч фунтів

Другий раунд – 85 тисяч

Третій раунд – 131 тисяча

Четвертий раунд – 207 тисяч

Чвертьфінал – 340 тисяч

Півфінал – 600 тисяч

Фіналіст – 1,175 мільйона

Фінал – 2,35 мільйона

Нагадаємо, що у 2022 році організатори Вімблдону не допустили до змагань росіян та білорусів. Через це тенісні організації WTA та ATP не зарахували учасникам очки за турнір. Крім того, Асоціація лаун-тенісу була оштрафована на 1,5 мільйона фунтів. Ба більше, вони погрожували найстарішому тенісному турніру виключенням із сітки туру.

Зваживши всі за і проти, організатору турніру змушені були повернути представників країн-агресорів до змагань.

Вімблонський турнір-2023 стартує 3 липня і триватиме до 16 липня.